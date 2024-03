Neue Ausstellung im Pfinzgaumuseum in Karlsruhe-Durlach öffnet

Ein ganz besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr das Pfinzgaumuseum in Karlsruhe-Durlach. Am 13. April 1924, also vor 100 Jahren, öffnete es zum ersten Mal seine Pforten. Aus diesem Anlass gibt es in dem Museum in der Durlacher Karlsburg eine neue Sonderausstellung, die an diesem Samstag, 16. März, eröffnet wird.

„Durlach x 100“ heißt die Ausstellung, die bis Mitte September im Pfinzgaumuseum zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbundenheit der Durlacherinnen und Durlacher mit „ihrem“ Museum.

Daher werden 100 Schenkungen aus der Bevölkerung gezeigt, die dem Museum in den vergangenen 100 Jahren vermacht wurden. Denn schon seit Beginn erfährt das Museum durch Schenkungen eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung.

Breite Bandbreite bei „Durlach x 100“

Die Bandbreite der gezeigten Exponate ist vielfältig. Da gibt es eine elektrische Trockenhaube aus den 1950er Jahren oder einen Brautkranz und Brautschleier aus den 1910er Jahren.

Dazu gibt es unter anderem Objekte aus Handwerk, Landwirtschaft und Handel, aber auch Spielzeug, Urkunden oder Gemälde.

Der Eintritt zur Sonderausstellung beträgt zwei Euro, ermäßigt einen Euro. In regelmäßigen Abständen werden Führungen durch „Durlach x 100“ angeboten. So etwa bereits an diesem Sonntag, 17. März, ab 15 Uhr. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Auch kostet die Führung keine Sondergebühr.

Neben der Sonderausstellung gibt es im Pfinzgaumuseum noch die Dauerausstellung. Die Schau präsentiert einen chronologisch aufgebauten Rundgang durch die Stadtgeschichte Durlachs.

So erreicht man das Pfinzgaumseum in Karlsruhe-Durlach

Das Pfinzgaumuseum in der Karlsburg befindet sich im Zentrum von Karlsruhe-Durlach. Interessierte erreichen das Museum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Die nächstgelegene Haltestelle ist der Durlacher Schlossplatz.

Aktuell laufen in der Karlsburg Bauarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes. Aus diesem Grund sind der historische Dachspeicher sowie der Prinzessenbau geschlossen.