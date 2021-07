Nach einer schweren Kollision mit einem Pedelec-Fahrer in Karlsruhe-Neureut ist ein 67-jähriger Radfahrer verstorben. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitagvormittag mitteilte, verstarb der 67-Jährige einen Tag zuvor im Krankenhaus aufgrund seiner erlittenen schweren Kopfverletzungen. Das hätten die behandelnden Ärzte bekanntgegeben.

Der schwere Unfall in Karlsruhe-Neureut hatte sich eine Woche zuvor an der Kirchhofstraße Ecke Teutschneureuter Straße ereignet. Der 67-jährige Fahrradfahrer wollte dort abbiegen und war wohl in den Gegenverkehr geraten. Beim anschließenden Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Die Rettungskräfte hatten den 67-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später seinen Verletzungen erlag. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Verkehrspolizei hatte nach dem Unfall Zeugen gebeten, sich zu melden.