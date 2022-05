Friedhöfe werden zu Parks

Auf dem Friedhof in Karlsruhe-Neureut liegt der Anteil der Feuerbestattung bei 80 Prozent

Friedhöfe zeigen den Wandel der Gesellschaft. So auch in Neureut. Auf dem Neureuter Hauptfriedhof in Karlsruhe werden die Erinnerungsstätten kleiner und naturnaher. Und noch etwas verändert sich.