Dietrich Hendel Redaktionsleiter

Schreiben ist seit früher Jugend Dietrich Hendels Leidenschaft. Erste Texte in Lyrik und Prosa verfasste er als 15-Jähriger. Literatur in jeder Art interessierte ihn schon früh. So lag für den gebürtigen Mingolsheimer ein Germanistikstudium, verbunden mit Geschichte und Politikwissenschaft nach dem Abitur nahe. Schon vorher, 1973, machte er seine ersten journalistischen Schritte für die Bruchsaler Redaktion der BNN. Nach abgeschlossenem Studium für das Lehramt an Gymnasien in Erlangen, Stuttgart und Heidelberg und zweitem Staatsexamen in Karlsruhe folgte ein Volontariat bei den BNN, für die er seit Mitte der 1970er Jahre als Freier Mittarbeiter im nördlichen Landkreis Karlsruhe unterwegs war. Seit 1985 ist er Redakteur, zuerst in den Lokalredaktionen Bruchsal und Pforzheim, seit 1993 leitet er die Lokalredaktion Hardt. Er ist über vier Jahrzehnte mit allen Themen des Lokaljournalismus vertraut.