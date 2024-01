Hilfe für die Ärmsten

Ein Karlsruher Zahnarzt zieht in Kenia Zähne

Felix Drobig führte viele Jahre eine Praxis im Karlsruher Stadtteil Neureut. Als Rentner will er mit seiner Erfahrung anderen helfen. Er engagiert sich deshalb in Kenia und arbeitet ehrenamtlich in einer Zahnstation.