Polizei sucht Zeugen nach Beschädigungen an Autos in Karlsruhe Neureut

Unbekannte haben am Dienstag in Neureut mindestens zwei Autos in der Gürrichstraße vermutlich mit schwarzer Farbe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen oder weiteren Geschädigten.

In Karlsruhe Neureut kam es am Dienstagmittag zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben beschmierten Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr zwei in der Gürrichstraße geparkte Autos, vermutlich mit schwarze Sprühfarbe. Anschließend verschwanden die Täter bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Neureut ist auf der Suche nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer (07 21) 70 66 00 zu melden.