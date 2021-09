Auto kontra Radfahrer

Radfahrer bei Unfall in Karlsruhe-Kirchfeld lebensgefährlich verletzt

Gegen 14.15 Uhr hat sich am Montagmittag ein schwerer Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer an der Kreuzung Johann-Georg-Schlosser-Straße/ Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe-Kirchfeld ereignet.