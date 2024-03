Schwerer Unfall in Karlsruhe-Neureut: Vier Personen verletzt

Bei einem Unfall in Karlsruhe-Neureut wurden am Samstagnachmittag vier Personen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag in Karlsruhe-Neureut ereignet. Wie ein Polizei-Sprecher bestätigte, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Neureuter Querallee und Gürrichstraße.

Autos werden in Karlsruhe-Neureut mit Totalschaden abgeschleppt

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, die alle durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten und teilweise zur Beobachtung in ein Krankenhaus kamen.

Die Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.