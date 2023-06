Spannender Schlusspunkt im Karlsruher Werteprojekt

Podiumsdiskussion mit renommierten Menschen aus Gesellschaft und Politik in der Nordkirche in Neureut

Was sind gesellschaftliche Werte? Wie kann man sie vermitteln, fördern, bewahren? Fragen bei der Podiumsdiskussion in der Nordkirche Neureut, die am Wochenende ihr Wertefest feierte.

„In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv auch im Ort mit unterschiedlichen Werten auseinandergesetzt und freuen uns sehr auf den inhaltlichen Schlusspunkt unseres Werte-Projekts“, sagt Pfarrer Pascal Würfel, der Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde Neureut-Nord, zum Einstieg in die Diskussionsrunde.

Die Moderatorin, Pfarrerin Anne Helene Kratzert, stellt ihre Fragen zur Bedeutung von Werten individuell und personenbezogen: Für Landesbischöfin Heike Springhart sind das Heiterkeit und tiefe Gelassenheit im Wissen, dass sie von Gott getragen werde. Kinder lernten Werte in der Kita kennen in Bildern aus der biblischen Geschichte. „Wir müssen als Kirche für Werte einstehen“, sagt Springhart.

Für Kanu-Bundestrainer Detlef Hofmann sind Werte, die der Sport gerade Kindern und Jugendlichen vermittle, Disziplin, Respekt vor Kameraden und Gegnern. Basis für die Wertschätzung sei keineswegs nur der Erfolg. Kratzert reißt das Thema rassistischer Beleidigungen an, die im Sport immer wieder zu finden seien. „Darüber wird sofort berichtet“, sagt Hofmann, „dabei gibt es ganz viele Beispiele gelungener Integration.“

Wertesuche im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe

„Welche Werte lassen sich im Museum entdecken?“, fragt die Moderatorin den Direktor des Badischen Landesmuseums, Eckart Köhne. Historische Entwicklungen in der Vergangenheit können Werte-Entwicklungen beschreiben und erklären, was woher kommt, etwa wenn bürgerliche Rechte eingefordert werden.

Kindern muss man vermitteln, dass sie wichtig sind. Jasmin Sahin

Lernfreundehaus

Werte seien im Tierschutz wichtig, sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer: Mitgefühl mit Mitgeschöpfen zeige sich in Haltungsformen. Man müsse sehen, was man selbst ertragen könne, und grundsätzlich müssten Mindeststandards für Tierhaltung eingehalten werden.

„Kindern muss man vermitteln, dass sie wichtig sind. Man muss sie liebevoll in die Integration führen“, meint Jasmin Sahin, die Leiterin des Lernfreundehauses in Karlsruhe. „Wir müssen Kinder mit ihren ganzen Bedürfnissen wahrnehmen.“ Bildung sei dabei ein sehr hoher Wert.

Mitarbeitende verdienen Respekt

Welche Werte für ein Unternehmen wie Coca-Cola stünden, fragt die Moderatorin. Menschen seien die wichtigste Ressource, wenn man wirtschaftlich Erfolg haben wolle, erklärt Thomas Sprecher, Betriebsleiter des Getränkeherstellers in Karlsruhe. Die Mitarbeitenden müsse man mit Respekt behandeln und sie wertschätzen, besonders in einem Betrieb, in dem viele Menschen unterschiedlicher Nationen arbeiten.

Welche Werte sind für die Podiumsteilnehmer die zentralen? Respekt und Wertschätzung (Thomas Sprecher), Nachhaltigkeit und Barmherzigkeit (Heike Springhart), Verantwortlichkeit (Eckart Köhne), Zusammenhalt und Mitgefühl (Zoe Mayer), Glaube an die nächste Generation (Jasmin Sahin) sowie Miteinander und Zusammenhalt (Detlef Hofmann).