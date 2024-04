Der „Frühlings-Bürgerdialog“ der AfD-Landesgruppe im Bundestag wirft seine Schatten voraus: Am Samstag, 13. April, werden namhafte Bundestagsabgeordnete in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut das Gespräch mit den Bürgern suchen. Im Mittelpunkt stehen dürfte Alice Weidel, die zusammen mit Tino Chrupalla die Bundestagsfraktion leitet.

„Kommen Sie vorbei“ – mit diesen Worten fordert die AfD-Bundestagsfraktion auf Flyern und Plakaten die Karlsruher zum Besuch der Veranstaltung auf. Ganz gewiss vorbeikommen werden politische Gegner der Rechts-Partei. „Machen wir es ihnen ungemütlich“ – unter diesem Motto fordern Organisationen aus dem Netzwerk „Karlsruhe gegen Rechts“ zum Protest gegen die AfD auf.

Südwestprominenz hält in Karlsruhe Hof

Die Partei will namhafte Mitglieder der Bundestagsfraktion aus Baden-Württemberg zu der Veranstaltung aufbieten. Angekündigt sind etwa der Karlsruher Parlamentarier und Landesgruppensprecher Marc Bernhard, Marc Jongen, der einst als Assistent des Karlsruher Philosophen Peter Sloterdijk fungierte, Markus Frohnmaier – er gilt als Gründer der Jungen Alternative in Baden-Württemberg – sowie die Parlamentarier Jürgen Braun, Martin Hess, Malte Kaufmann, Thomas Seitz und Dirk Spaniel.

Im Juni finden im Südwesten und anderen Bundesländern Kommunalwahlen statt, gleichzeitig wird ein neues Europäisches Parlament gewählt. Im September finden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen statt.

Die AfD-Prominenz wird sich in Neureut voraussichtlich einer größeren Zahl an Demonstranten gegenübersehen. Unter der Überschrift „Gemeinsam gegen die AfD in der Badnerlandhalle Neureut“ wollen Organisationen von „Karlsruhe gegen Rechts“ nach eigenem Bekunden „die rechte Welle brechen“. Laut Regina Schmidt-Kühner vom Netzwerk werden mehrere Rednerinnen und Redner bei der Kundgebung sprechen.

Sicherheitsbehörden sind wegen der AfD-Veranstaltung wachsam

In den zurückliegenden Wochen ist es in der Region zu mehreren AfD-Veranstaltungen gekommen, bei denen sich Parteigänger mit einer oft großen Zahl von Demonstrierenden konfrontiert sahen. So war Alice Weidel auf Einladung des Brettener AfD-Ortsverbandes in der Melanchthonstadt, Beatrix von Storch sprach in Ettlingen-Oberweier.

Den dortigen „Bürgerdialog“ hatte die AfD-Landtagsfraktion veranstaltet. Gegen beide Veranstaltungen machten Kundgebungsteilnehmer in großer Zahl mobil; rund um die Waldsaumhalle in Ettlingen-Oberweier beispielsweise war die Polizei mit massiven Kräften vertreten. Auch bei der Veranstaltung der AfD-Landesgruppe in der Badnerlandhalle werden nach Informationen dieser Redaktion die Sicherheitskräfte entsprechend präsent sein.

Stadtverwaltung ist Vermieterin

Vermieterin der Badnerlandhalle ist die Stadtverwaltung Karlsruhe; an der juristischen Haltbarkeit der Vermietung gibt es keinen Zweifel. Mit sogenannter Reihenbestuhlung hat der große Saal der Halle maximal 627 Sitzplätze. Für eine Nutzung von bis zu vier Stunden Dauer werden aktuell eine Miete von 560 Euro sowie Betriebskosten von 385 Euro berechnet. Für den Veranstaltungsort sprechen seine gute Erreichbarkeit mit S-Bahn und Auto sowie eine große Zahl kostenloser Parkplätze im Nahbereich.