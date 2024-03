Wann werden die geplanten Radschnellwege von Rastatt und Ettlingen nach Karlsruhe gebaut? Welches sind die neuesten Trends auf dem Fahrradmarkt? Und wie geht es mit dem Ausbau der Radwege in Karlsruhe, der Ortenau und dem Kraichgau voran? Wer auf diese und weitere Fragen rund ums Radfahren eine Antwort wissen will, sollte sich den Radreporter-Newsletter der BNN abonnieren.

Im Frühjahr und im Sommer informiert das Radreporter-Team alle zwei Wochen über die aktuellen Entwicklungen rund ums Radfahren. Politische Diskussionen um den Bau neuer Radwege werden dabei ebenso beleuchtet wie passionierte Radler auf einer mehrmonatigen Tour durch Europa. Eine Anmeldung für diesen und weitere kostenfreie Newsletter ist unter service.bnn.de/newsletter möglich.

Fünfköpfiges Radreporter-Team kommt aus Karlsruhe, Bruchsal und Bühl

Mit dem ersten Newsletter des Jahres starten die Radreporter am 14. März in ihre fünfte Saison. Aus dem Stadtkreis Karlsruhe berichten wie im Vorjahr Kirsten Etzold, Holger Keller und Ekart Kinkel. Die Region im nördlichen Landkreis nimmt wieder Christina Zäpfel, Leiterin der Lokalredaktion Bruchsal, unter die Lupe.

Und den Radverkehr südlich der Fächerstadt in Ettlingen, Rastatt, Baden-Baden und Bühl hat der passionierte Radler Holger Siebnich, ehemaliger Chef der Mittelbaden-Redaktion, im Blick.

Sehr gerne greifen wir auch Anregungen aus der Leserschaft auf. Wer also einen Aufreger oder einfach nur ein nettes Radfahr-Thema parat hat, kann sich per Mail an radreporter@bnn.de wenden.

Fahrradfahren liegt in der Region nach wie vor im Trend, in Karlsruhe dank der ebenen Topografie, im hügeligeren Umland dank moderner Fahrrad-Trends wie den Pedelecs. Für die Kommunen bedeutet die wachsende Zahl der Radfahrer eine logistische Herausforderung, denn die Radwegenetze haben vielerorts noch Lücken und Sicherheit wird nicht überall großgeschrieben.

Auf den Prüfstand müssen die einzelnen Kommunen alle zwei Jahre beim Fahrradklimatest des ADFC. Bei der letzten Auflage verlor Karlsruhe seinen Titel als fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands. Im Herbst 2024 wird voraussichtlich der Startschuss für die nächste Auflage des Tests fallen. Wer bis dahin seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, bekommt von den Umfrage-Teilnehmern die Quittung präsentiert.