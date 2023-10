Bewegung auf der Kaiserstraße

Nicht die einzige Neueröffnung: Zalando-Outlet öffnet in der Karlsruher Kaiserstraße

Der Online-Versandhändler Zalando lässt sich in der Karlsruher Innenstadt nieder. Und auch sonst tut sich was in der Kaiserstraße – allerdings eher im Hintergrund.