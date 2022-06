Unfall mit unbekanntem E-Bike-Fahrer in Nordweststadt

Am vergangen Montag hat ein an der Einmündung des St.- Barbara-Wegs in die Hertzstraße in Karlsruhe ein Unfall stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt fuhr der E-Bike-Fahrer ohne seine Daten zu hinterlassen einfach weiter.

Das Auto eines an der Kreuzung St.-Barbara-Weg / Hertzstraße wartenden 32-Jährigen wurde durch einen von der Hertzstraße einbiegenden E-Bike-Fahrer beschädigt. Offenbar hatte der bislang unbekannte E-Bike-Fahrer den wartenden Pkw nicht wahrgenommen und fuhr gegen den Kotflügel des haltenden VW. Der Radler stürzte anschließend über die Motorhaube und lag auf der Erde. Der Autofahrer stieg aus und fuhr nach einem kurzen Gespräch mit dem E-Bike-Fahrer sein Auto zur Seite.

In dieser Zeit setzte sich der augenscheinlich unverletzte Radfahrer auf sein E-Bike und fuhr weiter in Richtung Nancystraße. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den E-Bike-Fahrer. Dieser war um die 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, trug eine grüne Basecap und ein helles T-Shirt. Das E-Bike war anthrazitfarben und hatte ein Behältnis auf dem Gepäckträger.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 entgegen.