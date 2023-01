Als Schauspieler aktiv

Notfallsanitäter aus Karlsruhe spielt sich in RTL2-Soap gewissermaßen selbst

Patrick Eschenbach ist Notfallsanitäter in Karlsruhe und war zuvor auch in Rastatt tätig. In der RTL2-Soap „SOS – Retter im Einsatz“ wird er zu Louis Schwarz. Wie es dazu kam.