Ortsverein ärgert sich

Warum vielleicht auch das DRK in Forbach Altkleidercontainer abschaffen will

Immer wieder wilder Müll bei den Kleidercontainern. Das Thema beschäftigt das DRK in Gaggenau, nun ist auch Forbach an der Reihe. Der DRK-Ortsverein wendet sich mit einem Appell an die Bevölkerung.