OB: Karlsruher Klinikum wird vom Land nicht angemessen finanziert

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup will mehr Geld vom Land. Konkret geht es um die Finanzierung des Städtischen Klinikums.

Stadt will mehr Geld

In der Finanzierung der Kliniken in Karlsruhe und landesweit sieht Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) großen Verbesserungsbedarf. Maximalversorger-Krankenhäuser wie das Städtische Klinikum Karlsruhe müssten in dieser Hinsicht dringend mit Universitätskliniken gleichgestellt werden.

Das Klinikum Karlsruhe könne beim medizinischen Niveau voll mithalten, sagte Mentrup. Das spiegele sich aber auch in den Kosten. Der hohe Aufwand werde aus dem Landeshaushalt nicht entsprechend finanziert. „Das Grundsystem stimmt“, sagte der Oberbürgermeister. „Aber eine Differenzierung ist noch nötig.“