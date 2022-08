Dirndl und Lederhosen gehören zum Karlsruher Oktoberfest dazu

Am 23. September startet zum achten Mal das Karlsruher Oktoberfest auf dem Messplatz an der Durlacher Allee.

O’zapft is! Für Fans des Oktoberfests ist dieser Ruf Musik in den Ohren. Blasmusik, versteht sich. Wer glaubt, dass man nur in München dem Charme des zünftigen Festes erliegen kann, ist auf dem Holzweg. Auch Karlsruhe hat sein eigenes Oktoberfest. Und jede Menge Fans, die sehnsüchtig darauf warten.

In diesem Jahr findet das Oktoberfest in der Stadt bereits zum achten Mal statt. Über die Bühne geht es auf dem Messplatz an der Durlacher Allee. Und zwar am 23. und 24. September, am 30. September und am 1. Oktober sowie am 7. und 8. Oktober lockt das festlich geschmückte Festzelt. Rund 2.000 Gäste in Dirndl und Lederhosen sollen laut Veranstalter hier unvergessliche Abende erleben.

Das Zelt öffnet um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr spielen bayrische Live-Bands. Da treten beispielsweise Die Krachledernen auf, Mickie Krause Rotzlöffl, Bergluft und andere. Ein Abend mit Haxen, Hendl und Bier aus Maßkrügen macht nur im passenden Outfit so richtig Spaß. Also muss ein Dirndl her.

Halskette mit Edelweißanhänger

Das passende Accessoire könnte ein Edelweißanhänger an einer Halskette sein. Dazu machen Zopffrisuren viel her. Auch die Männerwelt hat ihren Dresscode. Die Buben tragen Lederhose, kariertes Hemd, Wadenwärmer und gerne auch einen Sepplhut.

Dazu passen Haferlschuhe oder lederne Boots. Sneaker sollten zu Hause im Schrank bleiben. Echte Fans des zünftigen Fests sind kleidungstechnisch bestens ausgestattet – nicht nur beim Münchner Original, sondern eben auch auf dem Messplatz.

Aber auch die Fans wollen mal etwas anderes anziehen, Abwechslung haben. Ein neues Dirndl oder stattdessen mal eine trachtige Jeans im Schnitt einer kurzen Lederhose mit Stickerei? Wo kann man in der Fächerstadt fündig werden? Ein Rundgang durch die Geschäfte zeigt: Trachtenmode ist nicht der ganz große Hit in den Läden. Mit Ausnahme von Modehaus Schöpf, C&A und Galeria (ehemals Karstadt).

Große Auswahl an Dirndl in verschiedensten Farben

Diese Häuser bieten eine große Auswahl an Dirndl in verschiedensten Farben, attraktiven Mustern, mit Stickereien und Bordüren. Dazu passende Schürzen, geschmückt mit Rüschen und Bändern.

Groß ist die Auswahl auch an weißen Dirndlblusen. Edle Spitze konkurriert mit glänzender Seide und feiner Baumwolle. Perlenknöpfe, Lochstickereien und kleine Rüschen setzen modische Akzente. Nicht fehlen darf das darunter passende Mieder. Trachtentaschen und Schmuck runden das Ganze ab.

Hose aus Ziegenleder ist angesagt

Einige ausgewählte Edel-Dirndl finden sich auch in der Boutique 61 bei Gerlinde Rillmann. Die Trachtenmode für den Mann zeigt Wolfgang Jung, der im Modehaus Schöpf für die Herrenmode zuständig ist. Groß im Rennen sei die Hose aus Ziegenleder vom „Wildbock“.

Sie werde neuerdings mit Gürtel getragen, Hosenträger hätten ausgedient. Alternativ zum üblichen Karo-Hemd zeigt er edle weiße Biesenhemden mit Stehkragen. Im Oktober, wenn so manche kühlen Abende drohen, dann wärmt ein Strickjanker oder eine Trachtenweste aus Strick, Loden oder Leder.

Wer an kulinarische Köstlichkeiten auf dem Oktoberfest denkt, dem fallen neben dem obligatorischen, frisch gezapften Bier in Maßkrügen vor allem auch Brathendl ein, sowie Brezeln und Bratwurst, aber auch Dampfnudeln mit Vanillesoße und süßer Kaiserschmarrn.

Auf Fahrgeschäfte, Buden und anderes Kirmeszubehör wie auf der Münchner Wiesn in München muss man auf dem Messplatz allerdings verzichten. Das Karlsruher Oktoberfest wird ausschließlich im Festzelt gefeiert. Zurück zum Dirndl: Einstmals war es Arbeitskleidung, um 1870 wurde es zum Trachtenkleid, das dem heutigen ähnelt. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte es die Stadtbevölkerung für sich, 1930 wurde es durch die Operette „Zum weißen Rößl“ international bekannt.