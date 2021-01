Landtagswahlen in Karlsruhe

Ortsvorsteher und SPD-Stadtrat Anton Huber geht für die Landtagswahl auf Stimmenfang

Er ist der jüngste Ortsvorsteher in der Karlsruher Stadtgeschichte und mitverantwortlich für einen Höhenflug der SPD in seinem Wohnort Wolfartsweier. Nun will der promovierte Physiker Anton Huber in den Landtag. „In der Politik kann ich für die Menschen arbeiten“, sagt der 33-jährige Sozialdemokrat.