Fest am Wochenende und am 1. Mai

Bootshaus in Karlsruhe wird eröffnet – die Gastro muss noch warten

Livemusik und Kinderprogramm: Am Wochenende und am 1. Mai planen die Naturfreunde zahlreiche Aktionen für die Eröffnung ihres Bootshauses in Karlsruhe. Die Suche nach einem Pächter für das Restaurant aber gestaltet sich schwierig.