Gefährliche Auseinandersetzung

Mann wird in Karlsruher Oststadt in einer Wohnung angegriffen

Ein 45-Jähriger Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in der Oststadt von bislang zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Die Männer verletzten den 45-Jährigen mit Schlägen und Tritten.