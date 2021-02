Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 0.25 Uhr von einer Polizeistreife auf dem Stephanplatz beim Überkleben von Wahlplakaten erwischt.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe entfernte er sich nach dem Überkleben mit einer weiteren, noch unbekannten männlichen Person zu Fuß und konnte im Bereich der Karl- und Amalienstraße gefasst werden.

Der junge Mann führte in einem Rucksack eigene Plakate sowie Kleister und Pinsel bei sich. Die Beamten stellten im Innenstadtbereich dazu passende Plakatierungen an Stromkästen und Zigarettenautomaten fest. Darüber hinaus sind am Stephanplatz andere Wahlplakate überklebt gewesen.

Die mutmaßlichen Tatmittel wurden beschlagnahmt, darüber hinaus erhielt der 24-Jährige einen Platzverweis für das Stadtgebiet Karlsruhe. Weitere Ermittlungen bezüglich einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung und zu Ordnungsverstößen dauern seitens der Polizei noch an.