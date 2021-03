Polizei löst Party in Karlsruher Tiefgarage auf

Zehn Personen feiern mit Musik auf Parkdeck

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen eine Party mit zehn Personen in einer Tiefgarage in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs aufgelöst. Auf alle Beteiligten wartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung.