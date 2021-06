Wie der Alltag eines Beamten im Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder aussieht

Drogendealer jagen oder Räuber hinter Gitter bringen – in seinem Job als Polizeibeamter würde Frank Z. (Name von der Redaktion geändert, um seine Identität zu schützen) „alles“ machen. Alles, außer Straftaten mit Toten oder mit Kindern. Davon war er bis vor acht Jahren selbst überzeugt. Doch genau das ist inzwischen sein tägliches Geschäft: Der 44-Jährige ist Sachbearbeiter im Bereich Kinderpornografie (KiPo) in Karlsruhe.

Frank Z. sichtet Videos und Fotos von missbrauchten Kindern. Er hört Schreie von Säuglingen, die vergewaltigt werden. Er sieht Opfer, die Spaß vortäuschen müssen. Selbst Tötungsszenen flimmerten schon über seinen Computer-Bildschirm.

„Vieles, was ich bei der Auswertung sehe, ist abartig und schockierend“, sagt Frank Z. Dass er trotzdem immer noch gerne zur Arbeit gehe, liegt an seiner Aufgabe. „Denn ich weiß, dass es absolut sinnvoll ist, was ich tagtäglich mache“, stellt er fest.