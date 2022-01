Marie macht sich Sorgen. Ralf, ihr Ehemann, ein Lehrer, ist noch nicht nach Hause gekommen. Das kennt sie nicht von ihm. Da muss was passiert sein.

Es ist Adventszeit. Kauft er noch Geschenke ein? Aufs Lesen kann sie sich nicht konzentrieren, und Maries Nervosität überträgt sich auf das Baby, das sie in ihrem Bauch trägt. Der Geburtstermin naht.

Was dann in der Geschichte folgt, kennt man aus Romanen oder aus dem Fernsehen. Treibt er sich irgendwo herum, vergnügt sich irgendwo, vergisst die Zeit? Unvorstellbar, da er sich so auf das Kleine freut. Hat ihm ein böser Mensch etwas angetan? Marie telefoniert bei Freunden und Bekannten herum, sie hat ein ungutes Gefühl. Dann meldet ein Spaziergänger, der seinen Hund ausführt, der Polizei, dass er eine Leiche gefunden habe.

Inspiration duch Hape Kerkeling

Jutta Ebersberg hat ihren dritten Kriminalroman geschrieben, der jetzt erscheint. „Ich hatte früher oft gedacht, wie schön es wäre, wenn ich mal ein Buch von mir in der Hand hätte“, erzählt die Autorin.

Was aber könnte sie schreiben? Hape Kerkeling brachte sie auf die Idee, als sie seinen Bericht vom Jakobsweg mit dem Titel „Ich bin dann mal weg“ in die Hand bekam. Das ist etwa 15 Jahre her. Aus einem Reisetagebuch über eine Tour von 1979 mit einem Campingbus gemeinsam mit einer Freundin nach Griechenland, Italien und in die Türkei entstand ihr „Erstling“, „Rommé und Rotwein“.

Jeder Konflikt lässt sich lösen. Jutta Ebersberg, Krimiautorin

Der Beruf in der Krankenpflege, lange als Pflegedienstleiterin, verdrängte die Schreiberei für eine ganze Weile. Dann liest sie eine Anzeige, die ein Fernstudium für potenzielle Romanautoren aller Genres anbietet. „Eine Aufgabe war ein Krimi“, berichtet Ebersberg. „Das hat mir richtig Spaß gemacht.“ Eigentlich mag sie Bluttaten nicht. Aber ohne Mord und Totschlage gibt es keine Krimis. „Wenn man die Geschichten hinterfragt, müsste kein einziger Mord geschehen. Jeder Konflikt lässt sich lösen“, sagt sie.

Ebersberg, 1955 in Rastatt geboren, hat ihre Wahlheimat in Karlsruhe gefunden, in Rüppurr. Ein angenehmes Terrain, in dem sie sich gut auskennt. Dort lässt sie ihre Protagonisten spielen. „Ganz normale“ Menschen, eine Kriminalkommissarin, ein männliches Pendant, die zwischen Verdächtigungen, Spuren und Indizien nach der Wahrheit suchen. „Friedhofsruhe“, 200 Seiten stark, kam im Spätjahr 2012 heraus. Es spielt im Sommer auf dem Rüppurrer Friedhof.

Ein BNN-Artikel zum Ende des Karlsruhe-Krimis

Jutta Ebersberg fand Freude am Schreiben, und so folgte schon ein Jahr später mit „Traumpralinen“ eine Herbstgeschichte als zweiter Band der badischen Krimis mit den beiden Ermittlern Ute Becker und Alex Weingärtner. Jetzt kommt der dritte.

Nach einer komfortablen Pause vom Schreiben, die in ihrem Engagement für die Jesus-Bruderschaft Kloster Gnadenthal begründet ist, machte sich Jutta Ebersberg, die inzwischen im Ruhestand ist, wieder ans Schreiben: „Winterschlaf“ heißt das Büchlein, das den Mord an zwei beliebten Lehrern aufklärt. Wobei das letzte Wort im Krimi die Zeitung hat: Ein BNN-Artikel informiert über den Abschluss der Winter-Ermittlungen. Die Frühlinggeschichte ist schon in Arbeit.

Die Autorin schreibt leicht und locker. Sie fängt den Leser mit spannenden Beobachtungen ein, setzt auf Lokales durch bekannte Orte, Plätze und Straßen. Sie lässt manches unausgesprochen, was sich dem Krimifreund leicht erschließt. Eine fantasievolle, unterhaltsame Geschichte, in der es verschiedene Erzählstränge gibt und die auf blutrünstige Szenen verzichtet. Sie ist gewürzt mit einer Menge Humor und einer feinen Prise Augenzwinkern. Für (Karlsruher) Krimifreunde mehr als nur eine Option.