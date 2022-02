Vandalismus und Gestank

Karlsruher Gymnasium schließt Toiletten ab – TikTok-Challenge sorgt für Ärger

Am Max-Planck-Gymnasium in Karlsruhe-Rüppurr waren die Jungs-Toiletten in der zweiten Februarwoche nur in den Pausen offen. Der Schulleiter reagierte mit der Sperre auf Vandalismus. Die Täter hatten sich vermutlich an einer Challenge auf der Plattform TikTok beteiligt.