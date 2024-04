Die Temperaturen werden wärmer. Das gute Wetter zieht immer mehr Menschen ins Freie. Nur verständlich, dass sie im Freien klar Schiff machen und draußen alles auf Hochglanz polieren wollen.

Wer sich Mehrarbeit sparen möchte, sollte allerdings noch warten. Warum der Frühjahrsputz jetzt wohl nur von kurzer Dauer wäre, was der beste Zeitpunkt ist und was beim Putzen mit Saharastaub und Pollen beachten sollte, hat die BNN-Redaktion hier zusammengestellt.

Saharastaub hat in Karlsruhe, Baden-Baden und Umgebung vorerst geringe Chancen

Mancherorts liegt immer noch etwas Saharastaub auf Oberflächen. Er setzt sich auch an den Fenstern und auf Fensterbänken ab. Die Versuchung ist groß, ihn schnellstmöglich abzuputzen. Aber ist das sinnvoll oder steht schon die nächste Ladung an?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt Entwarnung. „Die Luftströmung steht für Saharastaub sehr ungünstig“, sagt Meteorologe Peter Crouse. Sie kommen aktuell von Westen. Damit Saharastaub nach Deutschland getragen wird, braucht es Südwinde, die ihn in Nordafrika aufsammeln und hierher wehen.

In der kommenden Woche kommt der Wind Peter Crouse zufolge von Norden. Hier fällt sein Urteil noch deutlicher aus, was Saharastaub in der Region angeht: „Keine Chance.“ Wer bei seinem Frühjahrsputz die Fenster reinigen will, braucht in den nächsten Tagen keinen Saharastaub mehr zu befürchten.

Dabei ist Vorsicht geboten: Mit der falschen Putztechnik können die feinen Sandkörnchen die Scheiben oder Oberflächen zerkratzen. Es ist ratsam, den Staub zuerst mit Putzwedel oder einem weichen Besen zu entfernen und erst dann mit einem Tuch zu putzen. Wenig Druck beugt Kratzern ebenfalls vor.

Saharastaub richtig vom Auto entfernen – sonst gibt es Kratzer

Wie bekommt man den Saharastaub am besten vom Auto ab? Manuel Praxl ist Technikexperte beim ADAC Nordbaden. Er empfiehlt absolut die Waschanlage. Vermeiden würde er, den Belag in Eigenregie trocken abzureiben. „Das wirkt wie Schmirgelpapier.“

Aber was, die Scheiben bedeckt sind, man spät dran ist und für die Waschanlage keine Zeit hat? Schnelle Abhilfe kann man sich bei belegten Scheiben schaffen – wenn man vorsichtig ist. „Bevor man mit Tüchern rangeht, sollte das Fahrzeug immer feucht sein.“

Scheiben sind nicht ganz so empfindlich wie Lack. Manuel Praxl

ADAC-Technikexperte

Am besten sei, die Waschflüssigkeit vor dem Wischen kurz einwirken zu lassen. So minimiere sich das Risiko, das Glas zu verkratzen. „Scheiben sind nicht ganz so empfindlich wie Lack.“ Abseits der Scheiben würde er aber komplett davon abraten, mit Tüchern selbst Hand anzulegen.

Schnell reagieren sollte man Praxl zufolge bei Honigtau. Die klebrige Schicht setzt sich auf Autos ab, wenn sie unter Bäumen stehen. „In der Sonne brennt sich das ein. Es ist sehr aggressiv und frisst sich in den Lack“, sagt er. Ist das Auto also damit benetzt, sollten Besitzer schnellstmöglich zu einer Waschanlage fahren.

Ein weiterer Tipp des Experten: Genauso wie bei toten Insekten bilde das Sekret in Verbindung mit Frostschutzmittel einen schmierigen Film auf der Windschutzscheibe. Er empfiehlt spezielles Wischwasser für Frühling und Sommer.

Nervig ist auch der gelbe Pollenteppich, der im Frühjahr den Außenbereich bedeckt. Der setzt sich auch auf dem Auto ab. Im Gegensatz zu Honigtau ist er für den Lack aber unschädlich.

Wann nimmt der gelbe Pollenstaub in Baden wieder ab?

Was den gelben Blütenstaub angeht, sollten die Menschen in der Region mit dem Putzen noch abwarten. Die Pollen kommen vorwiegend von der Birke, der Fichte und dem Raps. Aktuell hat die Birke Hochsaison. Das heißt, wer heute die Fenster putzt, hat vermutlich in ein paar Tagen wieder einen gelben Schimmer auf den Fenstern.

Wenn der Schmutz sich noch in Grenzen hält, lohnt es sich, erst einmal darauf zu verzichten. Mitte bis Ende Mai ist ein guter Zeitpunkt für den Großputz. Dann nehmen die gelben Pollen langsam wieder ab und die Sauberkeit ist von längerer Dauer.