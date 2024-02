Im Frühling erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Blühende Blumen, Sträucher und Bäume sind zwar schön anzusehen.

Mit der Blütezeit von Hasel, Erle und anderen Pflanzen beginnt allerdings auch die Pollenflug-Saison. Für Allergiker beginnt jetzt die Leidenszeit.

Das sind die Symptome einer Pollenallergie

Eine Pollenallergie äußert sich in einer Reihe von Symptomen. Zu den typischerweise auftretenden Heuschnupfen-Anzeichen gehören unter anderem:

juckende, brennende, tränende und gerötete Augen

juckende, verstopfte Nase

Niesreiz

laufende Nase (Fließschnupfen)

Daneben gibt es weitere Anzeichen einer Pollenallergie, die Allergikern zwischen Frühjahr und Herbst das Leben schwer machen können. Heuschnupfen kann sich auch mit diesen Symptomen zeigen:

Kratzender oder schmerzender Hals

Husten

Hautreaktionen wie Rötungen oder Schwellungen

Beeinträchtigter Geruchs-, Geschmacks- oder Hörsinn

Allgemeine Müdigkeit

Die Symptome einer Pollenallergie ähneln also teilweise den Anzeichen einer Erkältung. Es gibt jedoch einige Unterschiede. Darauf weist der Deutsche Allergie- und Asthmabund hin.

So ist bei einer Allergie das Sekret in der Nase in der Regel flüssig und klar, bei einer Erkältung ist die Nase dagegen eher verstopft und das Nasensekret gelblich. Eine Erkältung verschwindet oft nach spätestens zwei Wochen wieder, eine Pollenallergie kann dagegen mehrere Monate, während der Pollenflug-Saison, anhalten.

Weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal: Eine Allergie bessert sich oft, wenn es längere Zeit regnet. Denn Regen drückt die Pollen in der Luft zu Boden, ihre Konzentration nimmt ab. Bei einer Erkältung ist das nicht der Fall.

Aber Achtung: Starker Regen könne die Situation für Allergiker zunächst sogar verschärfen, sagt Anke Kniffka vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg. Das liegt daran, dass die Pollen bei Gewitter eher aufgewirbelt werden. Bei starkem Regen nehmen die Pollen zu viel Feuchtigkeit auf, fallen mit den Regentropfen schnell zu Boden und platzen. Dort gelangen sie in die Atemwege.

Heuschnupfen-Alarm: So stark ist die Pollen-Belastung in Ihrem Ort

Wie stark ist die Pollenbelastung für Allergiker aktuell? Mit unserer täglich aktualisierten Grafik für acht Pollenarten erhalten Sie einen Überblick für Ihren Wohnort im Großraum Karlsruhe, Pforzheim, im Kraichgau und in Mittelbaden. Insgesamt umfasst unsere Datenbank Einträge zu mehr als 100 Orten zwischen Appenweier und Waghäusel.

Warum kommt mein Ort mehrfach vor? Einige Orte tauchen in unserer Datenbank mehrfach auf. Das liegt daran, dass der Deutsche Wetterdienst großräumige Prognosen für die Pollenbelastung veröffentlicht. Für die Region an Oberrhein und Schwarzwald sind insgesamt vier Gebiete relevant: „Oberrhein und unteres Neckartal“, „Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel“, „Mittelgebirge Baden-Württemberg“, „Hohenlohe, mittlerer Neckar, Oberschwaben“. Diese Angaben rechnen wir auf Gemeindeebene um. Da Ihr gesuchter Ort eben auch mehreren Prognose-Gebieten zugeordnet sein kann, geben wir immer die Werte aller zugeordneten Gebiete an. Beispiel: Die Stadt Baden-Baden ist zum einen dem Vorhersagegebiet „Oberrhein und unteres Neckartal“ zugeordnet, die östlich in Richtung Schwarzwald gelegenen Stadtteile Oberbeuern, Lichtental und Geroldsau allerdings dem Gebiet „Mittelgebirge Baden-Württemberg“

Um direkt Ihren gewünschten Ort aufzurufen, geben Sie diesen im Suchfeld ein. Anschließend sehen Sie direkt die erwartete Pollenbelastung. Über die drei Schaltflächen oben können Sie zwischen den Informationen für die angegebenen Tagen wechseln. In unserer Datenbank enthalten ist die Belastung für folgende Pollenarten:

Ambrosia

Beifuß

Birke

Erle

Esche

Gräser

Hasel

Roggen

Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst und werden täglich gegen 11 Uhr mit den Angaben für die Pollenbelastung heute, morgen und übermorgen aktualisiert. So haben Sie immer im Blick: Wird die Belastung durch Pollen in den kommenden Tagen sinken oder steigen?

Pollenflug-Saison: Wann fliegt was?

Die Pollenkonzentration in der Luft ist abhängig von der Jahreszeit unterschiedlich stark ausgeprägt. Dass Pollen nur im Frühling fliegen, ist ein Mythos. Je nachdem, worauf man allergisch reagiert, kann man beinahe das ganze Jahr über von den Symptomen einer Pollenallergie geplagt werden. Der Klimawandel mit immer milderen Wintern verstärkt das Problem zunehmend. Denn viele Pflanzen, die Allergiker plagen, fangen immer früher an zu blühen.

Bereits im Dezember können Hasel- und Erlenpollen fliegen. Ihre Hauptblütezeit erreichen sie meist im März. Zwischen Mai und September sind vor allem Gräserpollen stark verbreitet. Noch bis in den Spätherbst können Pollen von Ambrosia und Beifuß fliegen.

Die aktuelle Pollenflug-Situation in Karlsruhe

Wie hoch ist das Heuschnupfen-Risiko aktuell in der Stadt Karlsruhe? Sehen Sie hier den Überblick für Ambrosia, Beifuß, Birke, Erle, Esche, Gräser, Hasel und Roggen.

Die aktuelle Pollenflug-Situation in Pforzheim

Auf welche Pollenbelastung müssen sich Allergiker heute in Pforzheim einstellen? Der Überblick für Ambrosia, Beifuß, Birke, Erle, Esche, Gräser, Hasel und Roggen.

Die aktuelle Pollenflug-Situation in Baden-Baden

Wie stark ist die Pollenbelastung heute in Baden-Baden? Der Überblick für acht Pflanzenarten.