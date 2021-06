Die Suche nach den Ursachen für die Hitzeschäden im Karlsruher Schienennetz läuft auf Hochtouren. Bereits am frühen Mittwochabend könnten wieder Bahnen durch die Innenstadt rollen.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Hitzeschäden im städtischen Schienennetz. Laut VBK-Pressesprecher Michael Krauth wurden bislang etwa „zehn bis 15 Hotspots“ entdeckt.

Weil von diesen Hotspots zähflüssiges Vergussmaterial an die Räder der Bahnen gelangte und stadtweit auf den Gleisen verteilt wurden, musste der Schienenverkehr in der Innenstadt am Dienstagabend eingestellt werden.

Wann die Reinigungsarbeiten und die Ursachen beseitigt sind, steht am Mittwochmittag noch nicht fest. Laut Krauth soll aber die Ost-West-Verbindung von Durlach durch die Innenstadt bereits am späten Mittwochnachmittag freigegeben werden.

Ob am Donnerstag wieder alle Strecken befahren werden, oder ob es wie am Mittwoch einen Notfallplan mit Schienenersatzverkehr gibt, werden die VBK aller Voraussicht nach erst am Mittwochabend bekannt geben.