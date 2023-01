Karlsruher Schüler messen ihre Kräfte in fünf Disziplinen

Vier Tage vor dem großen Indoor Meeting in der Messe Karlsruhe füllt die Schüler-Leichtathletikmeisterschaft Tartanbahn, Innenraum und Zuschauerränge mit Wettkampfstimmung.

Von der Aloys-Henhöfer-Schule Pfinztal bis zum Walafried-Strabo-Gymnasium Rheinstetten: Aus 27 Schulen der Region traten knapp 520 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 bis 2012 mit großer Begeisterung gegeneinander an.

Nicht nur im offiziellen Bereich zum Warmmachen, auch überall in den Gängen bereiteten sich die jungen Sportler auf Ihren Einsatz vor.

„Ich hatte den Gedanken, dass am Freitag hier die ganzen Profis laufen, das hat mich motiviert“, sagte Julius Kohlbeck. Der Zwölfjährige, der beim TV Mörsch trainiert, war einer der ersten gewesen, die im ersten Siegerehrungs-Durchgang auf die höchste Platzierungsstufe treten durfte.

Er gewann als bester Weitspringer seiner Altersklasse eine Medaille und eine Urkunde. Neben dem Weitsprung gab es vier weitere Disziplinen, von denen jeder Schüler bei maximal zwei mitmachen durfte.

Hochsprung, 600-Meter- und 800-Meter-Lauf sowie die beliebteste Disziplin, der 50-Meter-Sprint genau in der Mitte der Halle, ließen die jungen Sportlerherzen höher schlagen.

Welle um Welle rannten die Schüler mit maximaler Geschwindigkeit die Bahn ab und schauten danach gleich zur elektronischen Ergebnistafel.

Hinter ihnen bereiten sich schon die nächsten Sprinter vor und stellten die Startblöcke mit Hilfe ihrer Betreuer ein.

Die acht zeitschnellsten Mädchen und Jungen dürfen bei einem Einlagelauf beim Indoor Meeting am Freitag starten.

Den ganzen Tag wurde bei der Karlsruher Schüler-Leichtathletikmeisterschaft um Einzelleistungen und um die Schulwertungspokale gekämpft.

Nur einen kleinen Wermutstropfen gab es, nämlich dass die Grundschulen aus organisatorischen Gründen dieses Jahr noch nicht wieder teilnehmen konnten, weshalb die Wettkämpfe komplett an einem einzigen Tag durchgeführt wurden.

Die Jugendstiftung der Sparkasse Karlsruhe, die die Schüler-Leichtathletikmeisterschaft finanziert hatte, zeigte sich dennoch mit dem gelungenen „Re-Start“ nach drei Jahren Pause zufrieden.

