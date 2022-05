Sechsjähriger verletzt sich bei Sturz von Klettergerüst in Karlsruhe schwer

Aus etwa dreieinhalb Metern Höhe stürzte der Junge zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Ein sechsjähriger Junge ist am Samstagnachmittag auf einem Spielplatz in der Karlsruher Südstadt von einem etwa dreieinhalb Meter hohen Kletterturm gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, verletzte er sich dabei schwer. In Lebensgefahr hätte er sich aber zu keinem Zeitpunkt befunden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich ein Haltegriff aus seiner Verankerung gelöst, als sich der Sechsjährige daran festhielt und hin und her schwang.

Die Polizei sperrte den Kletterturm nach dem Unfall. Neben der Polizei war auch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe vor Ort. Der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt ermittelt derzeit zur genauen Unfallursache.