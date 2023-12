Bildergalerie

Mit Herzblut und Begeisterung: So entstand der „Star Wars“-Film „Wingman“ aus Karlsruhe

Sieben Jahre lang tüftelte der Karlsruher Michael Koepff nach Feierabend an einem eigenen „Star Wars“-Projekt. Das Ergebnis ist ein 50-minütiger Film, der am Heimcomputer und bei Dreharbeiten mit einem einsatzfreudigen Bekanntenkreis entstand. Am 16. Dezember feiert „Wingman“ seine Kinopremiere in der Schauburg Karlsruhe.