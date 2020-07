Andreas Jüttner Autor

Die ersten BNN-Texte von Andreas Jüttner erschienen im Oktober 1990: In Gernsbach aufgewachsen begann er nach dem Abitur als freier Mitarbeiter der Lokalredaktion Gaggenau, wo er mit Berichten über Kabarett und Konzerte in der klag-Bühne seine Leidenschaft für den Kulturjournalismus entdeckte. Nach einem Studium der Literatur- und Theaterwissenschaft in Karlsruhe und Erlangen begann er 1998 sein Volontariat bei den BNN. Dort arbeitet er seit 2000 als Kulturredakteur, seit 2010 als stellvertretender Ressortleiter. Sein besonderes Interesse gilt dem Theater, dem Kino und der Rock- und Popmusik - und derzeit der Frage, wie all diese Kulturangebote durch die Corona-Krise kommen.