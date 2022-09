Die Deutsche Umwelthilfe hat von Städten und Bürgern im Privaten einen Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung gefordert. Ein Baum pro Gemeinde – so lautet die Empfehlung, über die sich die Stadt Karlsruhe voraussichtlich hinwegsetzt.

Stattdessen spricht die Karlsruher Marketing und Event GmbH davon, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Auch in der Karlsruher Stadtredaktion wird das Thema heiß diskutiert: Soll sich Karlsruhe eine Weihnachtsbeleuchtung gönnen?

Unsere Redaktionsmitglieder Sidney-Marie Schiefer und Wolfgang Voigt haben ganz unterschiedliche Meinungen.

Was wäre Weihnachten ohne funkelnde Lichter an jeder Straßenecke? Ganz schön trostlos. Das ist den Karlsruhern spätestens seit dem Lockdown-Advent 2020 bewusst. Damals setzte die Stadt aktiv auf Dekoration in der Innenstadt – und das, obwohl die meisten Läden geschlossen hatten. Die Bäume, Leuchtfiguren und Lichterketten versprühen Hoffnung und vermitteln ein Gefühl der Sicherheit auf den sonst so dunklen Straßen. Sie verbreiten Freude. Ein Gefühl, das in einer von Krisen gezeichneten Zeit oft zu kurz kommt. Jetzt an dieser Stelle zu sparen, wäre ein Fehler.

Das hat nicht nur etwas mit der romantisierten Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu tun, sondern hat auch einen ganz pragmatischen Grund. Die Weihnachtsbeleuchtung lockt Besucher in die Karlsruher Innenstadt und kurbelt so das Weihnachtsgeschäft an. Einen Ausflug in die Fußgängerzone bewusst unattraktiver zu machen, schadet den eh schon von Corona gebeutelten Händlern und stärkt den Onlinehandel nur noch mehr an. Und das will nun niemand, außer der Versandhandel selbst.

Zumal die KME bereits auf LED-Lichter setzt und damit maximal stromsparend agiert. Daran könnten sich Bürger im Privaten ein Vorbild nehmen. Doch auch sie sollten ohne schlechtes Gewissen entscheiden können, ob sie sich selbst und den Passanten auf der Straße mit einem leuchtenden Fenster eine Freude machen wollen.

Und natürlich kann man mit mehr Dekoration und weniger Lichtern arbeiten. Aber was ist schon ein Weihnachtsbaum ohne Lichterkette? Genau: eine Tanne.