Sommer in der City: Wo die Karlsruher am Wochenende Abkühlung suchen

Bei Temperaturen über 30 Grad zog es am Sonntag weniger Menschen als sonst in die Karlsruher Innenstadt. Diejenigen, die dort waren, erfrischten sich auf verschiedene Weise: ob mit Eiskaffee oder einem Lauf durch die Wasserspiele am Karlsruher Marktplatz. Schattenplätze im Schlossgarten waren ebenso begehrt wie ein Platz am Ufer der Alb.