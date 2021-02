Spielwaren in der Drogerie, Bücher im Großmarkt und Kleider im Discounter. Dass große Ketten weiterhin ihr gemischtes Sortiment verkaufen dürfen, stößt kleineren Fachhändlern sauer auf. Beschwerden laufen aber bislang ins Leere und die Landesregierung sieht keinen Anlass zum Einschreiten.

Im dem kleinen Handarbeitsladen am Durlacher Saumarkt stöbern selbst an langen Einkaufssamstagen nur selten mehr als zwei Kunden gleichzeitig nach ausgefallenen Stoffen. Seit Mitte Dezember steht Hatice Kammerer aber alleine in ihrem Laden. Mit den Stammkunden hält die Werkstoff-Geschäftsführerin telefonisch und über soziale Medien Kontakt, dazu kommt noch ein schneller Plausch beim Abholen der Ware.

Noch mehr als die gesetzlich verordnete Ladenschließung macht Kammerer aber das rege Treiben im wenige Schritte entfernten Supermarkt zu schaffen. „Dort kaufen die Leute nun nicht nur Lebensmittel, sondern dicht gedrängt auch Nähzeug“, sagt die Einzelhändlerin mit einem Kopfschütteln.