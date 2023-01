Rekordzahl an Angriffen

Der Knall in der Nacht: Geldautomaten-Sprenger schlagen häufiger zu

2022 brachte einen Rekord an aufgesprengten Geldmaschinen in den Banken. Auch in der Region gab es viele solcher Delikte, zuletzt am Jahresende in Pforzheim. Die Karlsruher Kriminalpolizei mahnt bessere Sicherheitsmaßnahmen an.