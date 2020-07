Alexei Makartsev Autor

Alexei Makartsev, geboren 1970 in einem Dorf bei Moskau, dessen Name sich mit „Wahrheit” übersetzen lässt, ist stellvertretender Redaktionsleiter Politik der BNN. Seine Spezialgebiete sind unter anderem Innere Sicherheit, Verteidigung, Geheimdienste, Außen- und Sicherheitspolitik, Gesundheit, Digitalisierung und Forschung. Makartsev arbeitet seit 2016 bei den BNN, deren Korrespondent er lange Zeit gewesen ist: Von 2006 bis 2013 berichtete er für diese Zeitung aus London. Von 1999 bis 2006 arbeitete er als Korrespondent in Moskau. Alexei Makartsev studierte in Moskau, Marburg (Lahn) und Hannover Journalismus und volontierte bei der Nordwest-Zeitung. Nach dem Ende seiner Tätigkeit als Korrespondent war er bis 2016 Onlinechef der Schwäbischen Zeitung und später Politikredakteur.