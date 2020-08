Desaster bei Sanierung der Stadthalle Karlsruhe wird immer größer

Das Desaster bei der Sanierung der Karlsruher Stadthalle wird immer größer: BNN-Informationen zufolge muss ein Teil der Arbeiten jetzt neu ausgeschrieben werden. Dies führt absehbar nicht nur zu weiteren zeitlichen Verzögerungen, sondern in Anbetracht der angespannten Baubranche auch zu Mehrkosten. Allerdings gibt es bei beiden Punkten ohnehin Fragezeichen: Was das Projekt kosten und wann es fertig sein soll, konnte das Rathaus schon im Sommer vergangenen Jahres nicht sagen. Nun kündigt die Verwaltung den Mitgliedern des Gemeinderats weitere Informationen im Herbst an.

Die Stadthalle als gute Stube im Herzen der City ist seit 2017 geschlossen. Immer wieder ruhten die Arbeiten über lange Zeiträume, weil es Streit mit einem beauftragten Ingenieurbüro gab. Zuletzt hatte die Stadt dem Haustechnikplaner eine Frist gesetzt: Bis Ende Juli sollte er darlegen, wann er die Arbeiten ausführen wird.

Stadt Karlsruhe hat Vertrag mit Planungsbüro im August gekündigt

„Da keine vollständige Ausführungsplanung übergeben wurde und das Planungsbüro seinen vertraglichen Kooperationspflichten nicht hinreichend nachkam, hat die Stadt Karlsruhe die Vertragsverhältnisse am 3. August gekündigt”, heißt es in einem Schreiben an die Stadträte. Die Trennung erfolgte demnach mit sofortiger Wirkung. Nun müssen die Mechanik- und Elektrogewerke neu ausgeschrieben werden - was Zeit kostet.