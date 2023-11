Mit der Ankündigung, eine neue Partei gründen zu wollen, hat die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht für Gesprächsstoff gesorgt.

Karlsruhe ist der stärkste Kreisverband für Die Linke in der Region, auch hier werden die Handlungen der Abtrünnigen genau verfolgt. Zumal die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht ihren Vereinssitz in Karlsruhe hat.

Mit der Redaktion hat die Linken-Stadträtin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Karin Binder über ihre Zeit mit Wagenknecht im Bundestag gesprochen. Und darüber, wie die Basis in Karlsruhe auf den Schritt reagiert.

Vor einigen Tagen kündigte Sahra Wagenknecht an, eine eigene Partei gründen zu wollen. Was war Ihr erster Gedanke, als sie davon mitbekamen?

Binder

Der Schritt war seit einiger Zeit zu erwarten. Frau Wagenknecht tat sich mit unserer Partei schon lange schwer. Bereits in der gemeinsamen Zeit in der Bundestagsfraktion habe ich erlebt, dass sie mehrheitlich gefasste Beschlüsse nur schwer akzeptieren konnte. In den ersten vier Jahren hatte ich noch Hoffnung, dass sie sich in die Rolle als Co-Vorsitzende einfinden würde. Das war eine Fehleinschätzung.