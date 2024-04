Der Nahverkehr in Karlsruhe und Baden-Baden ist durch den Verdi-Streik eingeschränkt. In Karlsruhe ist er jetzt um einen Tag verlängert worden. Welche Bahnen fahren und welche Alternativen es gibt.

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt den ÖPNV in Karlsruhe noch bis Samstag – und damit einen Tag länger als geplant. Der Streik soll bis 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag dauern, wie der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Thorsten Dossow in Karlsruhe bestätigt.

Der Grund: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe hätten als Verhandlungsführerin der Arbeitgeber erneut Busse eingekauft und eingesetzt, etwa von der SWEG, sagt Dossow. Damit wolle man die Auswirkungen des Streiks abfedern und das weiche die Wirksamkeit des Streiks auf. „Das ist nicht schön gegenüber den eigenen Beschäftigten“, sagt er.

Streik bis einschließlich Samstag in Karlsruhe ist Reaktion

Streik sei ein legitimes Mittel. „Es ist wichtig, bewusst Druck aufzubauen.“ Mit der Verlängerung habe man darauf reagiert. Baden-Baden sei davon aber nicht betroffen.

Der Streik im öffentlichen Nahverkehr ist am Donnerstag in sieben großen Städten in Baden-Württemberg angelaufen. Betroffen waren neben Karlsruhe und Baden-Baden die Städte Stuttgart, Heilbronn, Freiburg, Esslingen und Konstanz. Ursprünglich sollte er auf Donnerstag und Freitag beschränkt bleiben.

Streik startet zeitgleich mit schriftlichen Abitur-Prüfungen in Baden-Württemberg

Zuvor hatte es Kritik an den Streiktagen gegeben, da zeitgleich die ersten schriftlichen Abiturprüfungen stattfinden. Nach Angaben des Kultusministeriums stehen Biologie, Biologie (bilingual Englisch), Geschichte (bilingual Französisch) und Hebräisch auf dem Plan.

Änderungen soll es aber nicht geben: «Das Abitur und die Abschlussprüfungen finden statt», teilte das Ministerium vorab mit. Für das Zu-Spät-Kommen gelte eine Toleranzgrenze von 30 Minuten. Auch wer also eine halbe Stunde zu spät komme, dürfe noch mitschreiben.

Wer aufgrund des Streiks gar nicht in die Schule kommen könne, für den bleibe grundsätzlich der Nachtermin. Ob die Schülerin oder der Schüler nicht unter zumutbaren Anstrengungen zur Schule hätte kommen können, muss demnach im Einzelfall geprüft werden.

Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Auch beim KVV-Kundenservice kann es Einschränkungen geben. Welche Busse und Bahnen in Karlsruhe und Baden-Baden fahren, ist in der folgenden Übersicht aufgelistet.

Busse und Trambahnen der VBK Karlsruhe entfallen

Während des Streiks fahren keine Buslinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Auch die Fahrten auf den VBK-Trambahnen der Linien 1 bis 5, 17, 18 und die Linie S2 sowie die Nightliner NL1 und NL2 entfallen, teilt der KVV mit.

Alternativ können Fahrgäste im Stadtgebiet die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nutzen. Sie sind von dem Streik nicht betroffen. Das sind die S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81.

Busse von VBK-Subunternehmen fahren mit reduziertem Angebot

Einige Buslinien von Subunternehmern der VBK (SWEG, Lauk und Cramer) verkehren im Karlsruher Stadtgebiet mit einem reduzierten Angebot. Diese Busse sind im Folgenden aufgelistet. Alle Buslinien, die nicht aufgeführt sind, fahren am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. April, in Karlsruhe nach Angaben des KVV nicht.

Linie 27: Die Fahrt der Linie 27 ab der Haltestelle Rudolf-Link-Straße um 6.50 Uhr zum Bahnhof Durlach findet statt.

Linie 30: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt im Zeitraum von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sind am Durlacher Tor erreichbar. Die Fahrten zwischen der Elbinger Straße West und der Europäischen Schule entfallen. Die erste Fahrt des Tages an der Elbinger Straße West startet um 5.18 Uhr in Richtung Durlacher Tor.

Linie 31: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 05:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Es besteht An-schluss an den Regionalverkehr sowie die AVG-Stadtbahnen an der Haltestelle Durlach Bahnhof.

Linie 44: Nur zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald verkehren Busse im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 47.

Linie 47: Die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 21 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen.

Linie 60E: Die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 30-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 0 Uhr.

Linie 62: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 19 Uhr sowie im 60-Minuten-Takt von 19 Uhr bis 1 Uhr. Am Entenfang und Hauptbahnhof können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

Linie 73: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Europaplatz können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

KIT-Shuttle: Alle Fahrten finden statt.

Verdi-Streik trifft auch Verkehrsbetriebe Baden-Baden

Auch der Baden-Badener ÖPNV ist durch den zweitägigen Streik eingeschränkt. Neben dem Busverkehr sind nach KVV-Angaben die Merkurbergbahn sowie das Kundenzentrum am Augustaplatz betroffen.

Manche Busse fahren unabhängig von dem Streik. Das sind die Buslinien 203, 215 und 201E. Auch die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262 und 292 sowie das Anruflinientaxi fahren regulär.

KVV-Kundenservice könnte eingeschränkt sein

Wegen des Streiks bleibt das KVV-Kundenzentrum in Ettlingen am Donnerstag und Freitag geschlossen. Bei den Kundezentren in Karlsruhe am Hauptbahnhof-Vorplatz und in der Durlacher Allee kann es zu Einschränkungen kommen. Auch die KVV-Kundenhotline wird voraussichtlich nur eingeschränkt erreichbar sein.

