Verdi bestreikt am Dienstag Kindertagesstätten und Jugendhäuser in Karlsruhe

Etwa 40 Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche in kommunaler Trägerschaft in Karlsruhe werden am kommenden Dienstag, 14. Februar, bestreikt. Dazu kämen noch Jugendhäuser des Stadtjugendausschusses.

Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte, werden die Kindertagesstätten, Horte und Ganztagsbetreuung von dem Streik betroffen sein.

Kitas und Schülerhorte kirchlicher Träger seien nicht von dem Warnstreik betroffen, so ein Sprecher der Gewerkschaft gegenüber dieser Zeitung.

Verdi erwartet bis zu 300 Streikende

Wie viele Mitarbeiter in den Einrichtungen insgesamt am Dienstag in den Arbeitskampf treten werden, könne nicht genau gesagt werden, so der Verdi-Sprecher. Er schätze, dass sich gut 150 bis 300 Gewerkschaftsmitglieder an der Arbeitsniederlegung beteiligen werden. Die Eltern in den betroffenen Kitas seien im Vorfeld auch über den Streik informiert worden.

Der Streik finde im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes – Bund und Kommunen statt. Die Forderungen der Gewerkschaft für ihre Mitglieder lauten unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro mehr und ein 200 Euro höheres Einkommen für Auszubildende, Studierende und Praktikanten. Darüber hinaus soll Auszubildenden eine unbefristete Übernahme nach Ausbildungsende garantiert werden.

In Karlsruhe gehen die Streikenden auch auf die Straße – ein Demonstrationszug soll am Dienstag, 14. Februar, um 11.30 Uhr am DGB-Haus in der Ettlinger Straße 3a starten. Gegen 12 Uhr soll die Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus stattfinden.