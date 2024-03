Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sich gegen eine Einweisung in eine Klinik gewehrt haben.

Ein 43-jähriger Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hat am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Südstadt einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Laut Informationen der Polizei sollte der Mann aufgrund eines bestehenden Unterbringungsbeschlusses in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden. Da der Betroffene den vor Ort anwesenden Mitarbeitern der Klinik den Zutritt zu seiner Wohnung verweigerte, verständigten diese gegen 14:30 Uhr die Polizei.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann unkooperativ, weshalb zur zwangsweisen Öffnung der Wohnungstür zusätzlich die Berufsfeuerwehr Karlsruhe nachgefordert wurde.

Schützen- und Baumeisterstraße zwei Stunden gesperrt

Gegen 17 Uhr gelang es den eingesetzten Polizeibeamten schließlich die Wohnung des 43-Jährigen zu betreten und diesen in Gewahrsam zu nehmen. Der Betroffene blieb dabei unverletzt. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Während der Einsatzmaßnahmen war die Marienstraße zwischen der Schützen- und Baumeisterstraße für ungefähr zwei Stunden gesperrt, weshalb es in diesem Bereich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.