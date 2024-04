Schwerer Unfall auf A5 bei Achern: Im Auto eingeklemmt

Drei Verletzte hat es bei einem Unfall auf der Autobahn bei Achern am Samstagnachmittag gegeben. Zwei Personen musste die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreien.

Schwer verletzt wurde der 57-jährige Beifahrer eines Kleintransporters, der am Samstagnachmittag auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Achern in Richtung Norden unterwegs war.

Auf der Autobahn bei Achern ins Schleudern geraten

Ein auf die Autobahn auffahrender 21-jähriger Autofahrer war ins Schleudern geraten und mit dem Transporter kollidiert. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw nach links gegen die Betonleitwand und stieß anschließend erneut mit dem Transporter zusammen.

Beide Fahrzeuginsassen des Pkw wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurden leicht verletzt, alle Verletzten wurden zu weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn musste bis gegen 18.15 Uhr teilweise gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.