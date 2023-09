Grundschule am Wasserturm

Hilfe an kritischen Stellen: Schülerlotsen-Projekt in der Karlsruher Südstadt gestartet

In gelben Warnwesten positionieren sich die Schülerlotsen seit dieser Woche bei der Grundschule am Wasserturm in der Karlsruher Südstadt. Nicht alle Autofahrer zeigen sich einsichtig.