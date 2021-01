Ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger hat in der Nacht auf Dienstag versucht, in eine Schule in der Karlsruher Südstadt einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann und verständigte die Polizei. Als der Täter die Beamten bemerkte, versuchte er auf Inlineskates zu flüchten.

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher erwischt, der versucht hat, in eine Schule in der Hedwig-Kettler-Straße einzubrechen. Laut Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen Mitternacht eine verdächtige Person, die sich an der Seitentür des Gebäudes in der Südstadt zu schaffen machte.

Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 22-Jährige Tatverdächtige, auf Inlineskatern zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch hinzugerufene Beamten des Objektschutzes konnten die Beamten den Eindringling jedoch zu Boden bringen und festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 22-Jährigen Cannabis gefunden. Weitere Ermittlungen dauern laut Polizeimitteilung an.