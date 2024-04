Die Frühlingsgefühle bei den Karlsruher Eisbären sind erwacht. Besucher des Zoos wurden am Donnerstagmittag erstmals Zeugen nicht ganz jugendfreier Szenen. Darf sich die Stadt nach dem tierischen Schäferstündchen nun Hoffnung auf süße Eisbärenbabys machen?

Die Karlsruherin Brigitte Winkler hat das Liebesspiel von Kap und Nuka beobachtet und fotografiert. Ihr wurde bewusst, dass die Kopulation bei Eisbären ein Akt mit Überlänge ist. Ihr erstes Foto machte sie um 11.57 Uhr, das letzte um 12.30 Uhr. „Es nahm kein Ende!“, schreibt sie der Redaktion. Beim nächsten Regenschauer sei sie dann weitergegangen, ohne das Ende des Aktes mitzubekommen.

Lang und häufig: Das erhöht die Chance auf Nachwuchs

Über das, was sich Brigitte Winkler wundert, ist völlig normal. Mehr als 30 Minuten habe der Akt gedauert, sagt Zoo-Sprecher Timo Deible. Und das sei gut so. Am besten gehe es bei Eisbären in der Paarungszeit im Frühjahr lang und häufig zur Sache. Dies erhöhe die Chance auf Nachwuchs.

Kap und Nuka haben Ende vergangener Woche mit ihren Liebesspielen angefangen, sagt Deible. Am Donnerstag paarten sie sich erstmals draußen auf der Anlage.

Die sieben Jahre alte Nuka war Anfang März aus einem belgischen Zoo im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Karlsruhe gekommen. Zuvor hatte sie nur mit Weibchen zusammengelebt. Umso gespannter waren Zoo-Chef Matthias Reinschmidt und sein Team, wie das Aufeinandertreffen mit Kap laufen würde.

Wir sind sehr zufrieden. Timo Deible

Sprecher Zoo Karlsruhe

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Deible und meint damit mehrere Dinge. So habe die Zusammenführung gut geklappt, beide hätten sich immer besser verstanden und Nuka sei zudem immer entspannter geworden. Es hätte auch passieren können, dass sich die Tiere zerfleischen, sagt Deible. „Dann hätten wir jetzt nur noch ein Tier.“

Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen im Zoo auch über die Paarungen von Kap und Nuka – von Euphorie sind sie dennoch weit entfernt. Die Paarung ist nur einer von vielen Schritten, betont Deible. „Das heißt alles noch nichts.“

Denn nach der Paarungszeit – sie dauert etwa zwei bis drei Wochen – beginnt, sofern die Eizelle befruchtet wurde, die bange Zeit der sogenannten Keimruhe bis zum Spätherbst. Erst dann kommt es im Idealfall zur Einnistung. Die Tragezeit beträgt dann 65 Tage, sagt Deible.

Neugeborene Eisbären seien so groß wie Meerschweinchen – und sehr anfällig. In der Natur liege die Sterblichkeitsrate bei 70, im Zoo bei 50 Prozent.