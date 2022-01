Weitere Wege für Reisende

Taxistand rückt weg vom Südportal des Karlsruher Hauptbahnhofs

Wer per Zug in Karlsruhe ankommt und am Südausgang des Hauptbahnhofs ein Taxi besteigen will, muss sich in Zukunft voraussichtlich auf längere Wege als bisher einstellen. Das sorgt für Kritik.