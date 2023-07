Die krachenden Salutschüsse der Historischen Bürgerwehr Karlsruhe zur Eröffnung des 31. Hirschbrückenfests passen perfekt zum Bild. Wer den Sonntagplatz in der Südweststadt ansteuert, wo das Hirschbrückenfest noch bis Montag, 17. Juli, 21 Uhr, stattfindet, sieht sich fast ein in einen bayerischen Biergarten aus dem Bilderbuch versetzt.

Bierbänke stehen bereit für die Gäste, dekoriert mit blau-weißer Raute. Dank großer Sonnenschirme und vieler Bäume sitzen die Besucher auch bei Hitze im angenehmen Halbschatten.

Hirschbrückenfest erinnert ein wenig an Paris

Die gusseiserne, 1891 errichtete Hirschbrücke verleiht dem Areal französisches Flair. Manch erinnert es an Paris und das legendäre Quartier Montmartre. Der Sonntagplatz unter der Brücke ist offensichtlich bestens geeignet für ein Event dieser Art.

13 Jahre mussten die Bewohner des Quartiers warten, ehe sie dort wieder feiern durften. Und sie kamen von Beginn an in Scharen. „Ich war schon vor Jahrzehnten auf diesem Fest. Es fördert die Gemeinschaft und war immer ein Highlight. Das haben sie wirklich schön gemacht“, sagt Katharina Klipfel aus der Südweststadt.

Schön, dass das Fest so gut angenommen wird. Vlado Bulic

Vorsitzender des Bürgervereins

Über die große Resonanz freut sich Vlado Bulic, der Vorsitzende des Bürgervereins Südweststadt. Gemeinsam mit dem Gastronomen Andreas Ludwig und ehrenamtlichen Helfern hat er das Fest unter der Brücke mit dem französischen Flair zu neuem Leben erweckt. „Schön, dass es so gut angenommen wird“, sagt Bulic. 2024 soll es nun weitergehen.

Der erste Tag des Karlsruher Hirschbrückenfestes in Bildern

+2

Derart professionell organisiert und in solchen Dimensionen haben Ilona und Joachim Pfirmann das Hirschbrückenfest noch nicht erlebt. Dabei kennen sie es schon lange. „Es ist erstaunlich, wie lebhaft es trotz der Hitze besucht ist“, sagt Ilona Pfirmann.

Ich finde es wichtig, dass nach Corona wieder solche Events stattfinden. Ilona Pfirmann

Besucherin des Hirschbrückenfests

„Ich finde es wichtig, dass nach Corona wieder solche Events stattfinden. Wir haben schon einige alte Bekannte getroffen.“ Ihr Mann findet es gut, dass das Hirschbrückenfest „bodenständig und nicht schicki-micki ist“.

Das hier hat was von Urlaub in Bayern. Gerhard und Eva Hobl

Festbesucher aus Mühlburg

Am Sonntagvormittag hören die Besucher, wie der Bürgervereinsvorsitzende Mühlburgs, Massimo Ferrini, aus seinem Buch „Der Spaghettifresser“ liest. „Das hier hat was von Urlaub in Bayern. Uns gefällt das sehr gut“, meinen Gerhard und Eva Hobl aus Mühlburg. Unterhalten werden die Besucher unter anderem von der Tanzband „The Curlers“. Am Sonntagnachmittag spielt die Cover-Band „Harrycane“. Außerdem erklingen Schlager, und es gibt ein Kinderprogramm.

Das Fest bietet am Sonntag noch bis Montag von 12 bis 21 Uhr Programm. Die Tram-Haltestelle Otto-Sachs-Straße befindet sich direkt neben dem Festareal. Auch die Haltestellen Mathystraße und Arbeitsagentur befinden sich in unmittelbarer Nähe. Da kaum Parkplätze vorhanden sind, wird von einer Anreise mit dem eigenen Auto abgeraten.