Es wird schon festlich, zumindest vor dem Karlsruher Familienbad. Ein spezieller Markt mit 26 Ausstellern findet schon in seinem sechsten Jahr statt.

Warum soll Weihnachten nur von den Menschen gefeiert werden? Am Europabad Karlsruhe hat man sich diese Frage wohl auch gestellt – deswegen findet 2023 dort vor dem Familienbad der nunmehr schon sechste Weihnachtsmarkt für Hunde sowie deren Frauchen und Herrchen statt. Ein Stargast gibt sich auch die Ehre. Sein Erkennungszeichen: weißer Bart und rote Mütze.

Ja, es ist der Nikolaus, der sich schon am kommenden Wochenende die Ehre geben wird. Zweimal, um 17 und um 19 Uhr, wird er erwartet. Stilecht soll er mit einem Hundeschlitten am Europabad vorfahren. Geöffnet hat der Markt am Samstag von 15 bis 21 Uhr.

Karlsruhe feiert Weihnachten mit den Hunden

Schon in den vergangenen Jahren war die Stimmung vor dem Europabad immer ausgelassen. Vierbeiner und ihre Frauchen und Herrchen können sich 2023 auf noch mehr Stände als im vergangenen Jahr freuen. 26 Aussteller werden laut Veranstalter vor dem Bad erwartet.

Da gibt es tatsächlich für die Halter und die Hunde, von ganz groß bis ganz klein, etwas zu sehen. Unter anderem Hundenahrung, Spielzeuge, Trainingszubehör und Deko-Artikel.

Dazu dürfen sich Herrchen und Frauchen auf weihnachtlichen Genuss freuen. Heiße Getränke und allerlei deftige und süße Speisen auf die Hand werden angeboten.

Gelegenheiten zum Plausch und zum Beschnuppern

Darüber hinaus gibt es natürlich auch jede Menge Gelegenheiten zum Plausch zwischen den Hundehaltern, mit den Händlern und auch die Vierbeiner können sich gegenseitig beschnuppern – wenn sie sich denn riechen können.