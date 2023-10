Tierischer Auftritt beim Karlsruher Stadtfest: Das erwartet die Besucher

In der Karlsruher Innenstadt ist an diesem Wochenende viel geboten. Die Stadt feiert zwei Tage lang das Stadtfest. Und das auf verschiedenen Plätzen.

Die beiden farbenfrohen Papageien trotzen am Samstag dem Wind und dem zeitweiligen Regen: Die Stelzengänger in Tiergestalt marschieren durch die Karlsruher Innenstadt und gehören beim ersten Tag des Stadtfestes zu den beliebten Fotomotiven.

Gurrend hebt einer der Vögel die Flügel, Kinder lachen und staunen. Auch, als wenig später zwei Giraffen um die Ecke kommen. Nein, sie sind nicht im Zoo ausgebüxt. Auch hier handelt es sich um aus den Niederlanden angereiste Walking Acts. Kleinkunst, Artistik und Live-Musik sind feste Bestandteile des Stadtfestes, das Karlsruhe traditionell im Oktober feiert.

Karlsruher Parkhäuser füllen sich

Es dauert ein wenig, bis in der Stadt etwas los ist. „Es ist wirklich herbstlich heute“, sagt eine Frau aus dem Enzkreis: „Aber ich muss ohnehin noch einkaufen für die kältere Zeit.“ Viele Geschäfte locken mit Rabatten, es können Glücksräder gedreht und Geschenke ergattert werden. Gegen 15 Uhr füllen sich die Parkhäuser in der Stadt. Neben Karlsruher Kennzeichen sind auch welche aus der Pfalz, aus Frankreich und dem Württembergischen zusehen.

Bevor an der Ecke Lamm-/Kaiserstraße die Gruppe Nieuw Zicht ihre erste Show in einem Rollgerüst startet, ist putzen angesagt. Mit Besen und Tüchern wird das Regenwasser entfernt. Dann beginnt die moderne Zirkusshow im Baustellenambiente. Direkt neben den Künstlern wird gerade der neue Belag der Einkaufsstraße verlegt, auf der anderen Seite stehen nur noch Reste von Peek & Cloppenburg. Auch hier werden Fotos gemacht. „Das ist eine völlig neue Perspektive“, sagt eine Passantin.

An fünf Stationen entlang der Kaiserstraße gibt es Artistik und Kleinkunst zu sehen. Auf dem Marktplatz läuft Musikprogramm – und das am Samstag bis 23.30 Uhr. Zudem finden sich bei der Pyramide Essens- und Getränkestände. Hinter der Postgalerie wird exotisches Streetfood angeboten. Auch dort steht eine Musikbühne.

Verkaufsoffener Sonntag zum Stadtfest

Der Sonntag ist in Karlsruhe verkaufsoffen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zwischen Kriegsstraße und Karlsruher Schloss. Mit dabei sind auch die beiden Einkaufscenter, also Postgalerie und das ECE-Center Ettlinger Tor. Zudem beteiligen sich Händler in den Quartieren Herrenstraße, Karlstraße und in der Südlichen Waldstraße.

Ebenfalls am Sonntag findet von 12 bis 17 Uhr ein Flohmarkt auf dem Kronenplatz statt. Bespielt werden zudem der Friedrichs- und Kirchplatz St. Stephan. Dort gibt es Sportangebote und spezielle Aktionen für Kinder. Veranstalter des Stadtfestes ist die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME).